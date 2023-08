Atalanta | l’abbraccio dei tifosi al Gewiss Stadium | prima uscita per De Ketelaere in nerazzurro

(Di giovedì 17 agosto 2023) Bergamo. Una Curva Nord tutta esaurita, anche a metà agosto, per il saluto aidell’che anticipa l’inizio del campionato di domenica 20 agosto, sul campo del Sassuolo. Giovedì (17 agosto) all’allenamento congiunto con l’Under 23 a porte aperte ha riscosso, inevitabilmente, un grande successo. Novemilahanno affollato l’unico settore aperto (le due tribune stanno subendo piccole operazioni di ristrutturazione) per assistere alla sgambata, aperta dal saluto di Antonio e Luca Percassi e di Stephen Pagliuca e conclusa con il bagno di applausi e cori che ha caricato ancora di più il gruppo. Tra i più acclamati, come d’abitudine, Duvan Zapata, che nel riscaldamento ha risposto con un grande ringraziamento. Il colombiano, sempre al centro delle trattative per il passaggio ...

