Atalanta | il calore dei tifosi allo stadio | la Nord «trabocca» per salutare la squadra

(Di giovedì 17 agosto 2023) SERIE A. Allenamento e saluto aigiovedì 17 agosto per la società e i giocatori nerazzurri prima dell’avvio del campionato previsto già per domenica 20 agosto alle 18.30 a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Il ritorno dell' argentino è stato accolto con moltoe soprattutto con una sorpresa relativa ... Si continua a trattare con l'per raggiungere l'accordo che porterà Zapata nella Capitale. ...... Pierluigi Orlandini dall', più innesti esperti come Stefano Melchiori e Antonio Rizzolo . ...per una piazza che ha dato prova nelle due esperienze precedenti in A di poter portaree ...Per farlo punta suldei propri tifosi, nell'imminenza del debutto in campionato a Udine il ... ma Allegri si aspetta le risposte giuste sabato sera nell'ultima amichevole contro l'a ...

Prima dell’allenamento congiunto tra prima squadra e Under 23 sono scesi in campo Antonio e Luca Percassi insieme a Steven Pagliuca, si sono diretti sotto la Curva per salutare i tifosi che li hanno ...Seduta di allenamento al Gewiss Stadium e poi saluto ai tifosi per i giocatori nerazzurri e per la società prima dell’esordio in campionato di sabato. Commovente come di consueto la risposta dei ...