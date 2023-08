Atalanta | allenamento congiunto con l’U23 | primo test per De Ketelaere

(Di giovedì 17 agosto 2023) L’si prepara all’esordio in campionato e questo pomeriggio ha svolto uncon l’under 23: la sfida è terminata 1-1. Ad andare a segno Cissè e Djimsiti, il difensore albanese ha pareggiato i conti dia su assist di Koopmeiners. Mezz’ora per il nuovo acquisto Charles De, che ha avuto un buon approccio al campo. Nove mila i tifosi nella Curva Nord presenti. Assente El Bilal Touré a causa di un risentimento alla coscia destra, verrà valutato nei prossimi giorni. SportFace.

L'accoglienza dei tifosi dell'a Toloi e compagni durante l'a porte aperte al Gewiss Stadiuma porte aperte per l'di Gasperini: pronta a ricominciare con grande entusiasmo dopo l'Europa conquistata. Parlando di entusiasmo, oggi alle 18:00a porte aperte al ...NUOVI COMPAGNI - 'Dal primo giorno, dal primoè stata una bella esperienza. Tanti ... CALCIO ITALIANO - 'Ho giocato contro l'in Champions tanto tempo fa. Non è stata una grande ...Rafael Toloi e José Palomino sono a rischio per l'in vista della prima di campionato in casa del Sassuolo. I due difensori nella sessione ...di capienza) in occasione dell'congiunto ...

Allenamento al Gewiss Stadium: Curva Nord Pisani unico settore ... Atalanta

Allenamento a porte aperte per l’Atalanta di Gasperini: pronta a ricominciare con grande entusiasmo dopo l’Europa conquistata. Parlando di entusiasmo, oggi alle 18:00 allenamento a porte aperte al ...Seduta di allenamento al Gewiss Stadium e poi saluto ai tifosi per i giocatori nerazzurri e per la società prima dell’esordio in campionato di sabato. Commovente come di consueto la risposta dei ...