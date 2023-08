Atalanta | 9mila tifosi presenti allo stadio Percassi ringrazia | “Stateci sempre vicino”

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 agosto 2023) Sono stati novemila iquest’oggi per l’allenamento congiunto trae la formazione under 23. Dopo la seduta è intervenuto il presidente Antonioper salutare i: “Sono emozioni fortissime. Quando vi vedo così ‘divento matto’, grazie di tutto., il vostro apporto è fondamentale”. Anche il tecnico, Gian Piero Gasperini si è poi unito ai: “Sarà una stagione con tanti impegni, ma questo è un momento bellissimo, ci ritroviamo per l’inizio della stagione. Ci saranno tanti impegni, abbiamo lasciato il passaporto nel cassetto per un anno, ora lo ritiriamo fuori”. Infine il Capitano Rafael Toloi ha aggiunto: “Stiamo lavorando forte per poter portare i ...