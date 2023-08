Asus M1603QA | notebook in forte sconto da Euronics

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ottimo prezzo per il, in offerta in questo momento e ancora per qualche giorno sul sito, scopriamolo insieme Ilrappresenta un’opzione versatile ed efficiente per le esigenze informatiche moderne. Con la potenza del processore AMD Ryzen 5 – R5-5600H e la velocità di 3,3 GHz, questo dispositivo offre prestazioni avanzate per un’ampia gamma di attività. La RAM da 8 GB e la memoria da 512 GB assicurano spazio e velocità di risposta, mentre la scheda grafica AMD contribuisce a un’esperienza visiva coinvolgente. Con uno schermo da 16 pollici, iloffre un’ampia area di lavoro. Dotato di una porta USB 2.0, è anche compatibile con le periferiche tradizionali. Il sistema operativo Windows 11, con ...