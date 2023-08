Aston Martin DB12 Volante | La Nuova Spider Inglese da 325 km h – Dettagli e Caratteristiche

(Di giovedì 17 agosto 2023), la celebre casa automobilistica di Gaydon, ha svelato ufficialmente idella sua ultima creazione, laQuestaversione, caratterizzata da una carrozzeria convertibile, si aggiunge alla linea di modelli di lusso dell’azienda e promette prestazioni straordinarie insieme a un design affascinante. Design Elegante e Prestazioni Impressionanti Laderiva dalla recente Coupé, mantenendo intatte lechiave del telaio e della meccanica. Tuttavia, la trasformazione in unasi concentra sulla zona superiore dell’auto. Il tetto è realizzato ...

La prima parte di stagione dell', che si è chiusa a Spa a fine luglio con il quinto posto di Fernando Alonso e il nono di Lance Stroll, è stata segnata da un'autentica altalena di prestazioni da parte dell'AMR23 che l'...Vettel, nessuna invidia per i risultati di Alonso eIl dato più rilevante che la prima parte di stagione ha regalato agli appassionati di Formula 1 è stato l'aumento di competitività della. Il team di Silverstone, già in ...Sembra impossibile recuperare il gap con la Red Bull, ma il target fissato dal monegasco è quello di stare davanti alle varie Mercedes, Mclaren e. I numeri ci dicono che l'idea è ...

La piattaforma di fan token ha messo in palio un doppio tagliando per tutto il weekend del Gp all'autodromo nazionale: c'è ancora un giorno a disposizione per partecipare ...La prima parte di stagione dell’Aston Martin, che si è chiusa a Spa a fine luglio con il quinto posto di Fernando Alonso e il nono di Lance Stroll, è stata segnata da un’autentica altalena di prestazi ...