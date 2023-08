Si tratta delle utilizzazioni e delleche consentono ai docenti di lavorare per un anno scolastico in una sede più gradita senza, però modificare la scuola di titolarità ...Le nomine al 30 giugno 2024 Sono tutti i posti derivanti da aspettative e congedi per il periodo considerato nonché i posti dellee dei posti di sostegno in deroga Presa di ...Perché i docenti ritengono non corretta la sequenza delleI 48 docenti hanno diffuso una nota stampa, in cui affermano ' Nel tardo pomeriggio di giorno 7 agosto sono stati ...

Assegnazioni provvisorie docenti 2023: posti che si liberano in una fase sono attribuiti in quelle successive Orizzonte Scuola

I docenti in trasferta assunti l’anno scorso continuano a protestare e chiedere d’essere ascoltati dall’Ufficio scolastico regionale ...I 48 docenti neoimmessi in ruolo 2022 da GPS sostegno che, in base al prorogato CCNI 2019/22 hanno potuto presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciali, richiedendo una provincia ...