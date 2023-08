Ascolti tv mercoledì 16 agosto | Hello Again | Il professore e il pazzo

(Di giovedì 17 agosto 2023)tv162023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,162023? Su Rai 1 è andato in onda. Su Rai 3 Nel secolo breve. Su Rete 4 Zona Bianca. Su Canale 5 Ile il. Su Italia 1 Freedom. Ma chi ha totalizzato i maggioritv162023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv162023, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access prime time I dati Auditel e lo share ...

Che ci!" Angelus (132) Domenica 6 agosto 2023 - Angelus alla conclusione della GMG - ... dell'aiuto umanitario della Santa Sede' Fonte - SIR (129)2 agosto 2023 - Portogallo - ......tv turca che ormai da mesi tiene compagnia al pubblico di Canale5 nella prima serata del... In attesa di scoprire come sono andati glidella puntata attualmente in onda scopriamo però ...Solo le restanti due puntate dello show di Amadeus andranno in onda disera, precisamente ... il game show condotto da Marco Liorni, che anche quest'anno sta registrando ottiminel ...