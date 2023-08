Ascolti tv ieri | bene Zona Bianca | crollano le Teche Rai2 tallona Canale 5

(Di giovedì 17 agosto 2023) Glitv di, mercoledì 16 agosto 2023, hanno registrato per il film Hello Again su Rai1 1.375.000 telespettatori, share 10.7%. Il film Il Professore su5 un netto di 1.194.000 telespettatori, share 9.6%. SuDelitti in Paradiso 1.160.000 telespettatori, share 9%. Il Palio di Siena su La7 fa poco: 771.000 spettatori, 5.5% di share; il film Circuito Chiuso 258.000 spettatori, 2.4% di share. Di seguito glidisera degli altri canali: Rai3 Nel Secolo Breve: 1943 Lo sbarco in Sicilia 570.000, 4.4% Italia 1 Freedom Summer 531.000, 4.7% Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone 387.000, 3.6% NOVE film Il Buono, il Brutto, il Cattivo 370.000, 3.8%.: crollate', cala ...

Ascolti tv di martedì 15 agosto 2023: Il Gattopardo (16.7%), L’uomo che sussurrava ai cavalli (13.5%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

