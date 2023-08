Ascolti tv | ‘Hello Again’ su Rai1 vince il prime time

(Di giovedì 17 agosto 2023) I canali Mediaset si aggiudicano prima, seconda serata e 24 ore Serata di magra quella di ieri sera per glitv che ha visto la vittoria della commedia romantica tedescaAgain – Un giorno per sempre’, andata in onda su, con 1.375.000 telespettatori e il 10,7% di share. ‘Il professore e il pazzo’ su Canale 5 ha ottenuto invece 1.194.000 telespettatori e il 9,6% mentre Rai2 con ‘Delitti in Paradiso – Un fantasma dal passato’ ha conquistato il terzo posto grazie a 1.160.000 telespettatori e il 9,1% di share. Appena fuori dal podio Retequattro che con ‘Zona Bianca’ ha totalizzato 880.000 telespettatori e l’8,5%, mentre La7 con la replica del Palio di Siena ha registrato 771.000 telespettatori e il 5,5% di share e, a seguire, con ‘Closed Circuit’ ne ha raccolti 258.000 con il 2,4%. Su Rai3 ‘Nel secolo breve’ è stato ...

