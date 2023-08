Articolo 21 non è ‘pregiudizialmente’ contro il governo | lo prendiamo persino sul serio

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ci hanno accusato – fogli che non meritano neppure una citazione – di essere “pregiudizialmente”ilMeloni. Sbagliano, come sempre, perché noi di21 siamo “giudizialmente”questo, perché li ascoltiamo e li valutiamo secondo quello che fanno e dicono. Al contrario dovrebbero ringraziarci perché lisul, vediamo e leggiamo, con grande rispetto, quello che dicono ogni giorno. Quali sono i loro alleati in Europa? Le Pen, Vox, Orban; lo hanno scritto, ripetuto e incisonei loro videomessaggi. La loro matrice? Chiedere a quello che accarezza i bussi del duce, a quello che si traveste da nazista, ai tanti che si recano in pellegrinaggio a Predappio, a De Angelis che infanga le sentenze di Bologna e ...

In realtàè solo la coppia bolzanina ad essere stata truffata; il Diario de Mallorca, giornale online dell'isola, dedica unalla vicenda e parla di una trentina di persone che, in questi ...... per cui vi consigliamo anche di dare uno sguardo ai prodotti più interessanti nel nostro... poichéci sono cuscinetti, il canale uditivo rimarrà privo di pressioni indesiderate. Inoltre, ...Dalle ore 21, in piazza della Fama nel Parco divertimenti di Ravenna, il pubblicosarà solo un semplice spettatore ma avrà la possibilità di interagire con lo speciale trio per un sabato serada ...

Twiga, la furia di Flavio Briatore contro il Corriere per il body ... Open

Alcuni personaggi famosi sono stati fotografati senza scarpe in città e online circolano strampalate teorie secondo cui farebbe bene mentalmente e fisicamente ...17 ago 2023 - Voce degli Shellac, produttore dei Nirvana, famoso per le frasi spietate, oggi si sente diverso.