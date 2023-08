Artena | Colleferro | Labico | Segni Controlli a tappeto dei Carabinieri nelle zone della “movida” Chiuso un locale | quattro persone denunciate e due segnalate alla Prefettura

...durante una lite con alcuni ragazzi davanti al pub "Due di picche" in piazza Oberdan a. ... ma vengono arrestati poco dopo dai carabinieri nella vicina: si tratta dei fratelli Marco e ......durante una lite con alcuni ragazzi davanti al pub "Due di picche" in piazza Oberdan a. ... ma vengono arrestati poco dopo dai carabinieri nella vicina: si tratta dei fratelli Marco e ......durante una lite con alcuni ragazzi davanti al pub "Due di picche" in piazza Oberdan a. ... ma vengono arrestati poco dopo dai carabinieri nella vicina: si tratta dei fratelli Marco e ...

Multe a locali e denunce: raffica di controlli Artena e Colleferro Monti Prenestini

Di queste, due, rispettivamente site a Colleferro e ad Artena, sono state sanzionate amministrativamente per un importo complessivo di circa 5.000 euro per mancanza dei requisiti in materia di igiene ...Willy: una storia di ragazzi è il titolo del libro di Christian Raimo e Alessandro Coltré che ripercorre la storia del massacro di Colleferro ...