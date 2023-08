Arte effimera e devozione | l’incontro nazionale dei madonnari alla Fiera delle Grazie

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ogni anno, nel pittoresco scenario di, frazione del comune di Curtatone, in provincia di Mantova, l’arte prende vita sotto forma di colori e gessetti. L’annuale “Incontrodei” è un evento straordinario che converte le strade in opere d’arte effimere e onora lareligiosa con una creatività sorprendente.deiDal lontano 1973, artisti da tutto il mondo si radunano per creare un’esperienza visiva unica: dipingere con gessetti colorati sull’asfalto. Questi “” trasformano le strade in un’affascinante galleria all’aperto, dove le opere prendono forma sotto gli occhi meravigliati dei visitatori. La loro arte, destinata a dissolversi al primo acquazzone, cattura l’attenzione e ...