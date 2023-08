Arrestata la figlia di Nadia Bengala | furto di vestiti e calci al vigilante

(Di giovedì 17 agosto 2023) Diana Schivardi,27enne dell’ex Miss Italia siracusana, è statadopo essere stata sorpresa a rubaree profumi per un valore di 212 euro all’Upim di via Gioberti, vicino la stazione Termini, a Roma. I fatti risalgono a mercoledì 16 agosto. Come riporta il “Corriere della Sera”, la ragazza ha staccato le etichette antitaccheggio da 18 articoli che ha poi nascosto nella borsetta. Minacce al titolare, insulti razzisti ealPrima di lasciare il grande magazzino Diana Schivardi è stata fermata dagli addetti alla sicurezza. A quel punto, come riporta “La Repubblica”, avrebbe minacciato il titolare del negozio: “Vuoi vedere come ti aspetto fuori e ti ammazzo?”. Quindi avrebbe rivolto degli insulti ...

ladi Nadia Bengala La 27enne Diana ,di Nadia Bengala eletta Miss Italia nel 1988 con la quale ha avuto a lungo un rapporto conflittuale, secondo la ricostruzione sarebbe ...Per questo e' statadai carabinieri una ragazza di 27 anni,di una ex Miss Italia. Arresto, per l'accusa di rapina, convalidato dal giudice che l'ha rimessa in libertà. La ragazza, ...Per questo è statadai carabinieri una ragazza di 27 anni,di una ex Miss Italia. Arresto, per l'accusa di rapina, convalidato dal giudice che l'ha rimessa in libertà. La ragazza, ...

La figlia della Bengala arrestata per rapina: il furto e l'aggressione Prima il furto di più capi di abbigliamento all'Upim e poi…