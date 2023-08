Arnautovic saluta il Bologna | «Mi avete fatto sentire speciale»

(Di giovedì 17 agosto 2023) Marko, nuovo attaccante dell’Inter, hato ildopo l’ufficialità del suo trasferimento Marko, nuovo attaccante dell’Inter, ha ringraziato iltramite i propri social. PAROLE – «Grazieper queste due stagioni meravigliose. Vorrei davvero ringraziare tutto il club e la città dal profondo del cuore per il grande affetto che ho ricevuto da tutti voi dal primo giorno che sono arrivato. Mituttiin famiglia fin dal primo momento, misostenuto nei momenti difficili ecome non avevo mai provato nella mia carriera, sarete sempre una parte di me/sarete sempre nel mio cuore. ...

Lo ha scritto Markodopo il trasferimento dal Bologna all'Inter. 'Mi avete fatto tutti sentire in famiglia fin dal primo momento, mi avete sostenuto nei momenti difficili e fatto sentire ...10.10 - Dopo aver ceduto Markoall'Inter, il Bologna torna sul mercato in attacco. Nel ... 14.30 - L'Hellas VeronaFederico Ceccherini e Kevin Lasagna . Il difensore classe '92 e l'...21:53 15 Agosto Inter, domani le visite di ArnautovicDomani è il giorno diall'Inter: ... 16:19 15 Agosto Verona, UFFICIALE il doppio addio in prestitoIl VeronaKevin Lasagna e ...

ARNAUTOVIC SALUTA BOLOGNA: "GRAZIE PER 2 STAGIONI ... Sport Mediaset

Grazie Bologna per queste 2 stagioni meravigliose. Vorrei davvero ringraziare tutto il club e la città dal profondo del cuore per il grande ...Il bomber ora vestirà la casacca nerazzurra, ma l’affetto resta: “Mi avete fatto sentire in famiglia dal primo momento” ...