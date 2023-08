Armando Incarnato fuori da Uomini e Donne? «Ora parlo io» | duro sfogo

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ancora pochi giorni alle nuove registrazioni di2023-24 e finalmente i telespettatori scopriranno chi saranno i protagonisti dell'attesa stagione del dating sentimentale targato Maria De Filippi. C'è gran fermento nello scoprire quali cambiamenti subirà la trasmissione dopo la linea anti-trash adottata da Pier Silvio Berlusconi sulle sue reti. Gli interrogativi su chi saranno i volti del parterre maschile e femminile del Trono Over sono davvero tanti, ma siamo sicuri chee i programmi di Maria De Filippi non subiranno alcun cambiamento sostanziale. La conduttrice è una risorsa molto preziosa e condivide con Mediaset la proprietà di Fascino PGT oltre che l'etichetta discografica 21co. Basti pensare che nell'anno precedente i ricavi sono stati di 75,3 milioni di euro con una crescita del ...

Da giorni sta girando per il web l'ipotesi che, protagonista del trono over di Uomini e Donne ormai da tempo, possa non essere riconfermato per la prossima stagione in partenza tra poco. A rivelare l'indiscrezione era stato l'...Uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne è sicuramente. Quest'ultimo, presente ormai nel dating show condotto da Maria De Filippi da diversi anni, è ancora alla ricerca della donna della sua vita. In questo caso, però, il cavaliere ...... alcune indiscrezioni avrebbero assicurato che due grandi protagonisti del Trono Over rischierebbero essere risucchiati dalla 'mannaia' in questione, ovvero Riccardo Guarnieri e. ...

Uomini e Donne, Armando Incarnato furioso: la dura replica ai rumor sul suo addio leggo.it

Adesso, invece, alcune indiscrezioni avrebbero assicurato che due grandi protagonisti del Trono Over rischierebbero essere risucchiati dalla ‘mannaia’ in questione, ovvero Riccardo Guarnieri e Armando ...Dopo le indiscrezioni sulla sua mancata riconferma nel programma, il cavaliere del trono over ha voluto dire la sua. Ma non è mancato il commento al veleno.