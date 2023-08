Argentina – “Re Leone” Milei il candidato favorito alla presidenza

(Di giovedì 17 agosto 2023) “Non sono venuto a guidare gli agnelli, sono venuto a svegliare i leoni”. Questa la dirompente, imprevedibile dichiarazione, di grande risonanza mediatica, pronunciata con durezza dalalle presidenziali Javierin ogni manifestazione elettorale delle recentissime elezioni primarie per la nomina a presidente della Repubblica. Un biglietto di presentazione, il suo, personale, molto diretto, indirizzato a tutti gli elettori argentini, in occasione del primo turno delle elezioni disputatesi nella repubblica federale sudamericana. Tornata elettorale quella in, dove ilha sbaragliato imprevedibilmente, per voti e consensi, tutti gli avversari politici candidatisi in tale occasione. Mentre la politica e la stampa internazionale già avevano avuto sentore di quello ...

Terremoto, tsunami, ciclone, uragano. Abbondano i sinonimi di cataclisma nei titoli dei giornali locali e internazionali per definire la sorprendente vittoria dell'ultraliberista Javier Milei che si è ...Un po' Grillo, un po' Bolsonaro: partito terzo incomodo, il candidato anti-sistema vince le elezioni primarie, primo in 16 province su 24, pur non avendo ...