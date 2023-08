Arabia Saudita | confermata la condanna a 6 mesi per la hostess italiana | “Stava per fumare hashish”

(Di giovedì 17 agosto 2023) Un tribunaleha confermato oggi in appello laa seidi detenzione a carico della, Ilaria De Rosa, 24 anni, arrestata inlo scorso 5 maggio, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Secondo quanto si apprende, De Rosa dovrebbe restare in carcere fino a novembre. Attualmente detenuta in un penitenziario a Gedda, De Rosa e’ originaria di Resana, in provincia di Treviso. Assistente di volo per la compagnia lituana Avion Express, era stata arrestata il 5 maggio scorso durante una festa in una villa con addosso – secondo l’accusa – una modica quantità di. Un’accusa che la giovane ha sempre respinto e dalla quale era stata scagionata anche dai tre amici che quella sera erano con lei. ...

