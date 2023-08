Arabia Saudita | confermata condanna a 6 mesi per hostess italiana

La 24enne Ilaria De Rosa è stata arrestata il 5 maggio scorso per detenzione di sostanze stupefacenti Confermata in appello da un tribunalela condanna a sei mesi per detenzione di sostanze stupefacenti della hostess italiana Ilaria De Rosa. La 24enne, che ha già scontato quattro mesi di carcere, era stata arrestata il 5 maggio ...... partita in corso di svolgimentoSAUDI PROFESSIONAL LEAGUE Damac - Al Riyadh 17:00 Al Khaleej - Al Ahli SC 20:00 BOLIVIA LEAGUE CUP Nacional Potosi - Vaca Diez 5 - 0 (Finale) ...Roma, 17 ago. E stata confermata in appello, come si apprende, la condanna a sei mesi di carcere per Ilaria De Rosa, lhostess italiana detenuta incon laccusa di possesso di sostanze stupefacenti. La giovane di 23 anni ha gia' scontato quattro mesi in una struttura a poche decine di chilometri da Gedda.

Ha parlato delle motivazioni di questo grande rifiuto al portale polacco di TVP Sport: «Le offerte dall’Arabia Saudita Ho già guadagnato un sacco di soldi nella mia vita. Ho visto che molti giocatori ...Confermata in appello da un tribunale saudita la condanna a sei mesi per detenzione di sostanze stupefacenti della hostess italiana Ilaria De Rosa. Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per ...