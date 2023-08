Anziani sbagliano a fare il check-in | Ryanair fa pagare loro 130 euro La rabbia della figlia | “Vergogna”

(Di giovedì 17 agosto 2023) Coppia disbaglia ail-in e la compagnia fa110 sterline (circa 130) per farlo in aeroporto. È successo a Ruth Jaffe, 79 anni, e al marito Peter Jaffe, 80 anni, che dovevano volare conda Londra a Bergerac, in Francia. Arrivati in aeroporto si sono accorti di aver fatto il-in online per il viaggio di ritorno, ma non per quello di andata. Ruth, come riporta il Telegraph, si è detta “furiosa” e “disgustata” quando le è stato detto che stampare le carte d’imbarco sarebbe costato 55 sterline a testa. Sui social lacoppia ha raccontato la vicenda aggiungendo: “” indirizzato alla compagnia aerea.ha replicato: ...

La vicenda di una coppia in viaggio da Londra alla Francia. La denuncia della figlia: 'Centodieci sterline per due pezzi di carta stampati in un minuto. Vergogna'. La replica: 'Sono le regole. I ...

Anziani sbagliano a fare il check-in, Ryanair fa pagare loro 130 euro Il Fatto Quotidiano

La vicenda di una coppia in viaggio da Londra alla Francia. La denuncia della figlia: "Centodieci sterline per due pezzi di carta stampati in un minuto. Vergogna". La replica: "Sono le regole. I passe ...