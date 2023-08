Antonio Ricci | 8mln spesi in immobili Ma la Stone srl dimezza gli utili

, non solo Striscia : spesi 8 mln per ingrandire il patrimonio immobiliare, il noto autore televisivo italiano di 'Striscia la notizia', nato ad Albenga e che qualche ......con la proiezione di antiche foto del finalese tratta dalla 'Banca delle Immagini' dell'associazione con sede nello storico Palazzo. A presentare la serata saranno Roberta Grossi ed......con Nu Jazz Festival e Blowing on Soul 7 settembre Ernesto Marciante Quartet 8 settembredi ... ore 18:00 Presentazione del libro 'Leader per forza', RizzoliFuniciello, già capo

Antonio Ricci, spesi 8 mln in immobili, ma la Stone srl dimezza gli utili Affaritaliani.it

Antonio Ricci, il noto autore televisivo italiano di “Striscia la notizia”, nato ad Albenga e che qualche settimana fa ha compiuto 73 anni, mette ancora mano al portafoglio per arricchire il suo già c ...Ricci Weekender: la line-up Nella line-up di quest’anno Ricci ... Il concerto del sabato pomeriggio al Castello Ursino è affidato a Club Rivera, il progetto ideato da Antonio Calandra e Francesco ...