Anticipazioni Tempesta D’Amore | la puntata di oggi 17 Agosto

Leggi su zon

(Di giovedì 17 agosto 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 17Josie ha scoperto che Paul l’ha sentita dire in sogno che lo ama, ma non sa proprio come comportarsi con lui che sembra avere altro in mente in questo momento. Nel frattempo, Christof, con l’aiuto di Paul, tenta di entrare in possesso delle prove di Ariane contro di loro, ma il suo piano fallisce.: Deborah ...