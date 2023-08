Anna Scala trovata morta nel bagagliaio di un' auto a Piano di Sorrento | fermato l' ex fidanzato Lei lo aveva denunciato per stalking

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il cadavere di una donna è stato ritrovato all'interno deldi un'di, in provincia di Napoli. Si tratta di, 56 anni, originaria di Vico...

La vittima stava aprendo il bagagliaio dell'auto per prendere la spesa quando si sarebbe avvicinato un uomo, vestito di nero, che l'ha accoltellata più volte ...E' stato individuato e portato in caserma l'ex compagno di Anna Scala, la donna di 56 anni uccisa a Piano di Sorrento il cui cadavere è stato rinvenuto nel bagagliaio della sua auto, parcheggiata in ...