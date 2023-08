Anguissa in campo contro il Frosinone? C’è la notizia da Castel Volturno!

ha svolto l'intera seduta in gruppo. Gaetano ha svolto lavoro personalizzato in palestra e personalizzato in...il Frosinone e per il centrocampista ci sono anche chance di giocare vista l'assenza di. ... 'Juan Jesus e Mario Rui mi stanno aiutando molto sia inche fuori'. La scelta dell'Italia, per ...mancherà per infortunio contro il Frosinone e allora è sorta spontanea l'ipotesi di vederlo da subito titolare sabato, in merito ha risposto: 'Il mio obiettivo non è essere subito titolare, ...

Napoli di nuovo in campo: personalizzato per Anguissa ilmattino.it

Natan e Cajuste, nuovi acquisti del Napoli, si sono presentati ufficialmente in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti Un doppio rinforzo dopo la cessione di Kim e il mancato ris ...Il conto alla rovescia è entrato nel vivo. E non c'è ferragosto o ferie d'agosto che tengano. I campioni d'Italia del Napoli sono pronti all'esordio in campionato ...