Anche Giorgia Meloni ha scoperto che “la stanza dei bottoni” non esiste

(Di giovedì 17 agosto 2023) Giunta al decimo mese di vita del suo governo, c’è da credere cheabbia acquisito l’amara consapevolezza cui giunse Pietro Nenni nel 1962. Il leader socialista evocò “ladei” come il luogo metaforico in cui il potere politico rende effettive le decisioni di governo assunte. Lo fece in chiave problematica, Nenni, così problematica che il socialista Lelio Basso ebbe gioco facile nel replicare che “nonnessunadeiperché il potere nasce da un sistema estremamente complesso di forze di cui le più importanti sono certamente al di fuori delle stanze dei ministri e, più ancora, del Parlamento”. Da allora, l’espressione “dei” viene usata per rapprentare la complessità del ...