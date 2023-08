Alluvione | Bonaccini ci torna su | “Spero che i ritardi di Meloni non abbiano motivazioni politiche”

Leggi su ildifforme

(Di giovedì 17 agosto 2023) Stefano, presidente dell’Emilia Romagna,a parlare dello scontro con Giorgiasui fondi per la ricostruzione in seguito ai danni generati dalla terribile. “No, non credo, e non voglio nemmeno immaginare che dietro ci sia un motivo politico”, afferma il presidente a un colloquio con La Stampa. “Che sia chiaro, io e L'articolo proviene da Il Difforme.