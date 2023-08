Allenatore dell' anno Uefa | i nomi in lizza e quando sarà annunciato

La Uefa ha reso ufficialmente noti tutti i candidati per il premio di'anno della stagione 2022/2023. Il vincitore sarà annunciato il prossimo 31 agosto , durante i sorteggi dei gironi di Champions League al Grimaldi Forum di ...Due italiani nel terzetto delle nomination per il premio'anno della Uefa. Tre se si prendono in considerazione i primi quattro. Simone Inzaghi (Inter) e Luciano Spalletti (la scorsa stagione al Napoli) sono in lizza per il prestigioso ...Sono stati comunicati i tre finalisti del premio di'Anno UEFA 2022/23 per il calcio maschile. Contenuti top media Corpo articolo La UEFA ha annunciato i nomi dei tre allenatori che hanno ricevuto più voti nel premio di'...

UEFA, Inzaghi in lizza per il premio dell’Allenatore dell’Anno 2023 fcinter1908

Per procedere alla scelta , la commissione tecnica dell'Uefa ha indicato una serie di nomi che poi sono stati votati da una giuria composta da allenatori dei club che hanno giocato nella fase a gironi ...Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Mediaset, Carmine Martino, che s'è focalizzato sulla sfida al Frosinone ...