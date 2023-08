Allenatore dell’anno Uefa | due italiani presenti

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 agosto 2023) Laha reso noti i finalisti per l premio di miglior. Tutti i dettagli e le date per la cerimonia Attraverso i propri canali ufficiali, laha annunciato i candidati per il premio di Coach of the Year 2022/23. In lizza due allenatori della Serie A: si tratta di Luciano Spalletti (vincitore dello scudetto con il Napoli) e di Simone Inzaghi (capace di arrivare fino alla finale di Champions League con l’Inter e di conquistare Coppa Italia e Supercoppa Italiana). L’altro candidato è Pep Guardiola che, nella stagione in questione, ha centrato l’impresa del Treble (Premier League, FA Cup e Champions League).