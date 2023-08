Alice Degradi | “Buono il 3-0 ma ora testa ai prossimi impegni”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 17 agosto 2023) Archiviato l’esordio nella suggestiva Arena di Verona, la Nazionale Femminili di Pallavolo si è già trasferita a Monza in cui domani disputerà il suo secondo incontro. La prossima avversaria sarà la Svizzera, per un altro match sulla carta non troppo proibitivo ma allo stesso tempo da non sottovalutare. Intanto una delle protagoniste assolute contro la Romania, ovvero, ha parlato ai microfoni della federazione tracciando un piccolo bilancio della situazione.: “Calendario subito molto fitto” Successo per l’Italia contro la Romania – Crediti foto: FIPAV FacebookQueste dunque le parole della schiacciatrice azzurra: “Il calendario è subito molto fitto, dobbiamo mettere da parte le incredibili emozioni provate all’Arena e focalizzarci sui. ...