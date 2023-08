Alessandro Baricco | “Secondo trapianto di midollo | sono stati 41 giorni duri”

(Di giovedì 17 agosto 2023)si è sottoposto ad undi. E’ stato lui stesso ad annunciarlo via social. Nell’estate del 2021 allo scrittore torinese era stata diagnosticata una leucemia mielomonocitica cronica. Cinque mesi dopo,si era sottoposto ad undi cellule staminali del sangue. Adesso la malattia si è ripresentata.(Foto Facebook)“I medici dicono che è andata bene e che le mie condizionibuone” “Lo soooo. Non si usano i social così, ma bisogna avere pazienza con me, ultimamente ho avuto tempi complicati – scrivesui social – Ho di nuovo una notizia da dare. Due...

Alessandro Baricco: "Ho fatto un secondo trapianto di midollo, la malattia si era rifatta viva"

