Alessandro Baricco | “la leucemia è tornata” | secondo trapianto di midollo per lo scrittore dopo prima diagnosi nel settembre 2021

Il vincitore si aggiudicherà un corso di scrittura a scelta fra quelli proposti dalla Scuola Holden " fondata a Torino e presieduta da" mentre un premio speciale verrà offerto da ...Così, nella mattinata di martedì 16 agosto, lo scrittoreracconta via social network un nuovo capitolo della sua malattia ai tantissimi lettori e fan che, in pochissimo tempo, ...Andrea Salerno, direttore di La7: 'Andrea Purgatori ora me lo immagino arrabbiato' - guarda GIORNI DIFFICILI - Ai suoi fanspiega: 'Quel che so io è che sono stati 41 giorni duri, ma ora è ...

"Un secondo trapianto di midollo". Come sta lo scrittore Alessandro Baricco ilGiornale.it

Alessandro Baricco spiega di essersi sottoposto ad un secondo trapianto di midollo, dopo il ritorno della forma leucemica. L'autore di "Oceano Mare" è stato dimesso due giorni fa dopo "41 giorni ...(ANSA) - ROME, AUG 16 - Italian writer Alessandro Baricco, whose 1994 theatrical monologue Novecento became Mediterraneo Oscar winner Giuseppe Tornatore's first English language film, has just been ...