Alcaraz-Paul interrotta per pioggia | tutti gli aggiornamenti da Cincinnati

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 agosto 2023) Arriva la. Nel corso del pomeriggio statunitense vengono sospese le partite per via della: sul campo centrale Carlosera avanti 7-6 6-7 4-3 e servizio contro lo statunitense Tommyin un match dalle mille emozioni. I due giocatori sono rientrati nello spogliatoio e difficilmente si riprenderà prima delle 0:30 (18.30 locali) italiane. Infatti nel tardo pomeriggio americano e in tutta la serata non dovrebbero esserci più pericoli di scrosci di. SportFace.