Davanti a poco più di diciottomila spettatori, il primo tempo è scivolatotrae occasioni da rete che sono diminuite in maniera graduale, di pari passo con il procedere della girandola ...La gara scivolasenza, con la Roma che comunque fa la partita e crea più di qualche occasione, ma senza particolare convinzione. A negare diverse volte il terzo gol è il portiere degli ...A decidere una prima frazione che scivolasenzaè un break in apertura, in cui Musetti pasticcia dal 40 - 15 col dritto, annulla una chance al suo avversario ma ne concede un'altra col ...

Al via «Sussulti metropolitani», festival di teatro gratis nella Città Metropolitana fiorentina Firenze Post

Con ospiti quali Gene Gnocchi, Vladimir Luxuria, Stefano Massini, Luca Barbarossa, Paolo Migone, Andrea Bruni, Mauro Monni, Nicola Pecci ...Ci sarà Gene Gnocchi con il suo “Il movimento del nulla” tra gli ospiti della prima tappa di Sussulti Metropolitani, il festival diffuso di teatro, danza e musica sulla Città Metropolitana fiorentina ...