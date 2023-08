Al via le serate formative in attesa di “Murabilia“ Stasera il primo incontro

(Di giovedì 17 agosto 2023)torna con la 22ª edizione e, in, propone un webinar gratuito su 'Il sottosuolo vegetale' con l'esperto Davide Pacifico. Iscriviti su.com per ...

Murabilia torna con la 22ª edizione e, in attesa, propone un webinar gratuito su 'Il sottosuolo vegetale' con l'esperto Davide Pacifico. Iscriviti su murabilia.com per ...Oltre a imparare le tecniche di danza, avrai l'opportunità di partecipare a eventi e... https://wa.me/393403311994 che si terrà a partire dal 18 settembre presso la sede Imperial Dance in...... una coppia su una 50ina di anni, aveva portatoaddirittura un televisore. Per i due, della ... In una discoteca, sono stati arrestati, in diverse, 4 uomini in flagranza di reato per spaccio, ...

Al via le serate formative in attesa di “Murabilia“ Stasera il primo ... LA NAZIONE

Murabilia torna con la 22ª edizione e, in attesa, propone un webinar gratuito su "Il sottosuolo vegetale" con l'esperto Davide Pacifico. Iscriviti su murabilia.com per partecipare!Ultima serata dell’VIII edizione di Un fiume di Musica con il jazz dei D’Altro Canto. L’evento questa sera al molo Wunderkammer, Via Darsena 57. Alle 19 apertura dei cancelli, alle 21 l’inizio del ...