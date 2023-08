Al-Nassr vs Al-Taawoun – probabili formazioni

(Di giovedì 17 agosto 2023) L’Al-cercherà di riprendersi dalla sconfitta dell’esordio contro l’Al Etiffaq quando ospiterà l’Al-venerdì 18 agosto. Gli ospiti, invece, hanno già un punto in classifica dopo il pareggio contro l’Al Fateh nella loro prima partita della Saudi Pro League. Il calcio di inizio di Al-vs Al-è previsto alle 20 Anteprima della partita Al-vs Al-a che punto sono le due squadre Al-L’Al-ha già conquistato l’argento in questa stagione dopo aver battuto l’Al-Hilal per 2-1 in 120 minuti di gioco, vincendo l’Arab Club Champions Cup venerdì. La squadra di Luis Castro ha avuto poco tempo per festeggiare il successo, visto che lunedì è tornata in azione per la partita inaugurale della nuova stagione ...

Esce a mani vuote l'Alche torna in campo venerdì contro il piccolo Al, su La7d e La7 . Intanto arriva un'altra stella Neymar che ha firmato per l'Al Hilal. Al calciatore 320 milioni ...In onda su La7 anche la seconda gara dell'Al -, contro l'Al -, venerdì 18 agosto . Giovedì 24 sarà invece la volta dei campioni in carica dell'Al - Ittihad : la squadra di Karim Benzema ...Nella seconda giornata di venerdì 18 agosto l' Al -se la vedrà contro l' Al -, venerdì 18 agosto, mentre giovedì 24 agosto sarà la volta dei campioni in carica dell' Al - Ittihad , ...

Al Nassr - Al Taawoun: pronostico, formazioni e dove vederla in TV ... Calcio d'Angolo

After winning the Arab Club Champions Cup, Cristiano Ronaldo and Al-Nassr lost their first league game against Al-Ettifaq. Steven Gerard and his boys were able to pull one over the guys from Luis ...Cristiano Ronaldo enjoys his time with his family in Riyadh after winning his first title with Al Nassr. Reports state that he watched an Indian movie.