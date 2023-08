Al City la Supercoppa | il Siviglia crolla ai rigori

...giornata di Ferragosto per le qualificazioni alla prossima Champions League e laEuropea,...15 Rijeka (Cro) - B36 Torshavn (Fai) 20:15 Alkmaar (Ned) - FC Santa Coloma (And) 20:45 Derry(...2' di lettura Vivere Senigallia 16/08/2023 - ATENE (GRECIA) - Il Manchestervince la primaeuropea della propria storia. I vincitori dell'ultima Champions League hanno vinto ai calci di rigore contro il Siviglia: 6 - 5 il risultato finale dopo l'1 - 1 nei ...Il Manchestervince laeuropea per la prima volta. La formazione di Pep Guardiola batte il Siviglia per 6 - 5 dopo i calci di rigore, aggiudicandosi il trofeo dopo l'1 - 1 dei 90 minuti ...

Supercoppa Europea: sbaglia Gudelj, trionfa il City ai calci di rigore - Sportmediaset Sport Mediaset

I campioni d’Europa battono i sette volte detentori dell’Europa League ma servono i rigori. Nei novanta minuti a En-Nesyri risponde Palmer, il forcing finale degli inglesi viene vanificato dal muro di ...Il Manchester City trionfa ai calci di rigore contro il Siviglia, dopo una gara terminata 1-1. In rete En-Nesyri, che si è divorato due volte il gol che avrebbe chiuso i giochi, e Palmer con un bello ...