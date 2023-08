Al-Ahli | l’ex Roma sblocca il match | prima rete per Ibanez

(Di giovedì 17 agosto 2023) Rogertrova il primo gol con l’Al-alla seconda partita del campionato.difensore dellahato il, successivamente vinto per 3-1, sull’Al Khaleej. I verdebianchi si trovano così a punteggio pieno dopo due giornate, in campo quest’oggi ancherossonero Kessie. SportFace.

'avventura dell'difensore della Roma in Saudi League non era iniziata nel migliore dei modi , ma il calciatore brasiliano ha saputo farsi perdonare dai tifosi dell' Al -con un gol ...... ha sorpreso tutti rifiutando'offerta dell'Al, club ... Nonostante'attrattiva di un ingaggio sostanziale in Arabia Saudita, ...giocatore del Napoli, che potrebbe tornare in Italia dopo un ...... in uno dei rari interessamenti da parte dell'diesse mai ... Il club, per preservare'investimento di oltre 4 milioni di euro spesi ... perché il fondo arabo possiede il 75% delle azioni di Al -,...