... è emerso che una lite scaturita nel contesto familiare principalmente per motivi economici, ha portato l'uomo, in evidente stato d'ebbrezza alcolica, ad aggredire,verbalmente con insulti e ...Una lite scaturita nel contesto familiare principalmente per motivi economici, ha portato l'uomo, in evidente stato d'ebbrezza alcolica, ad aggredireverbalmente con insulti e minacce e poi ...... frazione di Altopascio (Lucca), quando intorno alle 10.30 uno sconosciuto lo ha aggredito,... approfondimento Pescara,controllore sul bus: individuato grazie all'IA FOTOGALLERY Ansa/...

Aggredisce prima la figlia e poi il figlio, arrestato 50enne Agenzia ANSA

I Carabinieri della Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sellia Marina hanno arrestato in flagranza di reato un 50enne di Sersale, poiché ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti ...Ha insultato, minacciato e poi aggredito fisicamente la figlia 20enne e poi, alla presenza dei carabinieri, ha fatto lo stesso col figlio 23enne venendo bloccato solo dopo una breve colluttazione con ...