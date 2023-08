Ag Mario Rui | ‘Chiedo scusa a De Laurentiis’ | Mercato

(Di giovedì 17 agosto 2023) 2023-08-17 00:46:00 Arrivano conferme: In una recente intervistaGiuffredi, agente diRui, aveva attaccato De Laurentiis perché non aveva mantenuto la parola sul rinnovo del portoghese poi arrivato 3 giorni fa. Ora l’agente chiedea TvPlay: “Sicuramente non è stata la mia intervista a far cambiare idea al presidente e a far rinnovareRui. Il presidente l’aveva promesso perché credeva che fosse una cosa giusta e ha mantenuto la parola. Magari si stavano allungando un po’ i tempi per mille altre cose, magari non dovute aRui ma a tanti altri aspetti, ma alla fine lui ha mantenuto la parole come sempre fatto e ha rinnovatoRui. Per quanto riguarda quell’intervista, voi dovete capire che chi fa il mio lavoro vive sotto pressione, ...

