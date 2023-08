Affitti | Milano è la città più cara | una camera per gli studenti costa 626 euro

frenano i rincari degliper i fuori sede ma la città dove è partita la protesta degli studenti universitari in tenda contro il carorimane comunque la più cara d'Italia, con un ..., glidelle camere destinate agli studenti universitari continuano ad essere i più alti in Italia. Il costo medio mensile per una singola camera si attesta a 626 euro, registrando un ...Secondo i dati raccolti nell'ultimo rapporto di Immobiliare.it Insights, società di Immobiliare.it., la città dirimane ancora oggi la città dove glidelle camere agli studenti universitari sono i più alti d'Italia. Caro - affitto, la classifica delle top 10 città più care La città meneghina ...

Caro-affitti, Milano al top: una camera per gli studenti costa 626 euro TGCOM

A Milano frenano i rincari degli affitti per i fuori sede ma la città dove è partita la protesta degli studenti universitari in tenda contro il caro affitti rimane comunque ...Affitti agli studenti, Milano si conferma città più cara. Bologna supera per la prima volta Roma, in quarta posizione c’è invece Firenze ...