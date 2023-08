AEW | Possibile ritiro di un titolo dalla compagnia

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 17 agosto 2023) In via ufficiale la AEW al momento ha in casa la bellezza di 7 cinture, ma si è anche vista la presenza e difesa di titoli provenienti da altre federazioni come Ring of Honor, AAA, NJPW e perfino IMPACT Wrestling. Al momento sappiamo bene che CM Punk si è auto dichiarato “Real World Champion”, portando con sé una cintura contrassegnata con una X, simbolo che indica che la cintura in questione non è mai stata persa da Punk ma gli è stata semplicemente strappata via dopo All Out nel 2022. Oltre a tutto ciò, la AEW ha anche accolto il FTW Championship, il quale non viene nemmeno menzionato in via ufficiale. A creare ilin questione fu Taz ai tempi della ECW, e lo ha successivamente reintrodotto in AEW quando ha creato il Team Taz assieme a Brian Cage. Ricky Starks ha poi vinto ilquando Cage venne cacciato dal gruppo, e ...