Aereo si schianta in strada in Malesia | 10 morti | immagini forti

(Di giovedì 17 agosto 2023) Unleggero si èto su unanello stato centrale malese di Selangor: morte otto persone a bordo e due persone che stavano percorrendo la, una in auto e una in moto, ha dichiarato il capo della polizia locale. "Per ora posso dire che almeno dieci persone sono rimaste uccise nell'incidente- ha riferito Mohamad Iqbal Ibrahim alla France presse". Nellesi vedono rottami sull'asfalto, laè stata chiusa.

Piccolo aereo precipita a terra e si schianta su una strada in Malesia: morti otto passeggeri e due… Il Fatto Quotidiano

