Addio alle foto a bassa risoluzione su Whatsapp | in arrivo la nuova funzione per inviare immagini in HD

(Di giovedì 17 agosto 2023) Novità inper gli utenti: nelle prossime settimane, attraverso l’app di messaggistica sarà possibile scambiarsiin HD. Unache molti utenti avevano già ricevuto, ma adesso ufficializzata direttamente dal CEO di Meta, Mark Zuckerberg. L’opzione, come preannuncia il portale smartworld.it, sarà disponibile su iOS, Android e PC. E risolverà l’annoso problema della perdita dinello scambio di file multimediali sull’app, che porta spesso gli utenti a ripiegare su altri canali, come Telegram, per assicurarsi la buona riuscita della ricezione. L’opzione verrà attivata mediante il pulsante HD nella schermata di editing della. La società ha puntualizzato che «per garantire che la condivisione dellesu...

Il travagliato divorzio dalla Roma , l'arrivo in Turchia (sponda Galatasaray) , l'al Bosforo dopo meno di un anno. Nicolò Zaniolo lascia la squadra di mister Buruk per ...già sottoposto...Novità in arrivo per gli utenti Whatsapp: nelle prossime settimane, attraverso l'app di messaggistica sarà possibile scambiarsi foto in HD. Una funzione che molti utenti avevano già ricevuto, ma ...Il tecnico del Bayern Monaco ha risposto cosìdomande relative al difensore francese. LE PAROLE ...

Addio alle foto a bassa risoluzione su Whatsapp: in arrivo la nuova ... Open

Accordo raggiunto tra i due team. Secondo il "Birmingham Mail", il centrocampista italiano ex Roma si sarebbe già sottoposto alle visite mediche. Nel club inglese ritroverà come ds quel Monchi che nel ...«Ci sarà sempre il tuo sorriso ad illuminare la nostra via. Fai buon viaggio Sandra». Con questo post il Volley Alezio sulla propria pagina Facebook ha comunicato nel pomeriggio ...