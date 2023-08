Accusa | incendio doloso di vegetazione nel tarantino | denuncia e foglio di via per 47enne campano Polizia

(Di giovedì 17 agosto 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto al deprecabile fenomeno degli incendi boschivi, che, negli ultimi tempi, si è intensificato particolarmente nel territorio jonico con roghi sempre più vasti e più severi, ladi Stato ha posto in essere un’accurata attività investigativa volta all’individuazione dell’autore di un imponente rogo che nei giorni scorsi ha interessato l’agro di Grottaglie. Anche attraverso l’ausilio delle immagini delle videocamere di sorveglianza, installate nelle immediate vicinanze del luogo in cui si è sviluppato l’, domato prontamente dai Vigili del Fuoco, gli investigatori del Commissariato di Grottaglie sono riusciti a ricostruire la possibile dinamica dei fatti e ad individuare il presunto autore che è stato ...

