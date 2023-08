Accordo Tokyo-Seul Da Camp David passa l’eredità di Biden

(Di giovedì 17 agosto 2023) Gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud stanno delineando un nuovo capitolo nelle loro relazioni attraverso un storicotrilaterale, che verrà siglato in un altrettanto storico meeting a, dove il presidente sudcoreano, Yoon Suk Yeol, e il primo ministro giapponese Fumio Kishida, saranno ospiti dell’americano Joe, venerdì 18 agosto. Una trave per l’architettura securitaria dell’Indo Pacifico L’obiettivo principale di questa iniziativa è rafforzare la deterrenza nei confronti della Corea del Nord e della Cina, in un contesto di crescente complessità e sfide nella regione indo-pacifica. L’intesa a tre è un nuovo mini-laterale di cui Washington è protagonista: una conferma che la strategia americana attualmente ruota attorno a questo sistemi multilaterali ristretti, come il Quad, l’Aukus, il ...

