Accordo FIGC-Spalletti senza clausola | cosa succede con il Napoli?

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 17 agosto 2023) La scelta della Federazione è stata presa, Lucianodovrà essere il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana Da Coverciano fanno sapere di essere pronti ad entrare in causa con Aurelio De Laurentiis ed il. Laha scelto di voler il tecnico di Certaldo come prossimo allenatore della Nazionale e allora, visto lo sfogo di Aurelio De Laurentiis, quasi sicuramente si andrà per vie legali. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, in giornata potrebbe esserci il primo incontro tra Gravina e. il presidente della Federazione sarà a Firenze e nei pressi capoluogo toscano per fare il punto con l’ex. Per quanto riguarda lada pagare ai partenopei, in Federazione sono sicuri che il ruolo che svolgeranno gli ...