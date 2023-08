Accise benzina | governo sotto attacco | intervento immediato per abbassare i prezzi

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 17 agosto 2023) Assoutenti e Codacons chiedono insistentemente alche venga fatto un taglio sulleapplicate al carburante. Partire o non partire, questo è il problema che si sono posti e continuano a porsi milioni di italiani in questi giorni. Se è chiaro che il periodo che precede e comprende la festività di Ferragosto è quello più caro dell’anno per chi desidera fare delle vacanze estive, come è cambiata la situazione dopo averlo superato?alsul taglio dellesul carburante – Ilovetrading.itIn realtà la situazioneancora oggi è distante da quella ottimale, praticamente ogni servizio ha un costo decisamente elevato e per molti italiani l’idea di andare fuori, anche nei dintorni della propria città di residenza, diventa assolutamente impraticabile. I costi ...