(Di giovedì 17 agosto 2023) "Non credo che lapossa essere nazionale; deve essere, facendo valere da parte della Fifa regole per l'equilibrio competitivo". Cosi' Andrea, ministro per lo sport e i ...

Probabilmente l'Saudita ha qualcosa di più, ha una strategia geopolitica. Bisogna rispondere ... "Il nostro campionato ha perso qualche campione - ha concluso- ma non credo subira' ...Abbiamo chiesto aiuto al governo: il ministro, con cui ho un buonissimo rapporto, sta lavorando per una cabina di regia con tutte le amministrazioni interessate, inclusi i ministeri della ...... a cominciare dal ministro("un addio così non è normale"), passando per Gravina e tanti ...Non nego che ci sia l'interesse da parte loro, ma le due situazioni sono indipendenti e comunque ...

Abodi, Arabia Serve risposta internazionale - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Lo dice Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, ai microfoni di Sky Sport, in merito all’enorme flusso di denaro dall’Arabia Saudita che ha destabilizzato il mercato estivo del calcio."Non credo che la risposta possa essere nazionale; deve essere internazionale, facendo valere da parte della Fifa regole per l'equilibrio competitivo". (ANSA) ...