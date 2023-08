A Tripoli si combatte di nuovo

(Di giovedì 17 agosto 2023) A, in Libia, gli scontri tra la Brigata 444 e la milizia al Radaa hanno causato la morte di più di cinquanta persone e i feriti sono circa centocinquanta. A innescare i com... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Colpi di arma da fuoco, in particolare armi pesanti, sono esplosi ad Ain Zara (a sud - est di) prima di diffondersi in altre zone vicino all'aeroporto e all'Università di. Le autorità ...Colpi di arma da fuoco, in particolare armi pesanti, sono esplosi ad Ain Zara (a sud - est di) prima di diffondersi in altre zone vicino all'aeroporto e all'Università di. Le autorità ...Colpi di arma da fuoco, in particolare armi pesanti, sono esplosi ad Ain Zara (a sud - est di) prima di diffondersi in altre zone vicino all'aeroporto e all'Università di. Le autorità ...

A Tripoli si combatte tra fazioni armate, 55 morti e decine di feriti AGI - Agenzia Italia

Libia (Internazionale) Quartieri prigionieri dell’artiglieria, centinaia di famiglie sfollate. Sullo sfondo, il piccolo boom economico libico e gli interessi rivali. E la pacificazione necessaria alle ...Un centinaio i feriti, ma il bilancio dei combattimenti tra i due gruppi armati più influenti della capitale è ancora provvisorio ...