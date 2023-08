(Di giovedì 17 agosto 2023) Con l'arrivo della fresca brezza mattutina e la notte ancora ad avvolgere le strade, gli studenti di Kupang, in, si preparano per un'insolita giornata di lezioni. Alzandosi quando molti sono ancora nel pieno del sonno, gli studenti di dieci scuole superiori cominciano le loro lezioni5:30 del mattino. L'articolo .

Ma non è la sola insidia, all'elenco si aggiungono assicurazioni, mutui passandoed ... l'associazione Italiana Periti Estimatori Danni, segnala aumenti dei costi per le polizze connesse......in dote anche l'ampliamento dei servizi per la creazione di una nuova mensa di fianco alla... a cui vengono destinati 100.000 euro per far frontenecessità particolari di sedici ragazzi. ......anche della formazione dei tecnici al fine di dare un preciso metodo e di formare una "Aics":... salirà il numero di allenamenti settimanali, creeremo supergruppi: chiederemo un sacrificio...

A scuola alle 5:30. Le autorità: “Rafforza la disciplina”. I genitori: “Alunni a casa esausti, incapaci di fare altro”. Polemica in Indonesia Orizzonte Scuola

Scuola via Monte Bianco, approvato progetto per installazione e il noleggio di strutture temporanee a uso didattico ...Nel corso di due diverse audizioni alla fine di luglio, rispettivamente al Senato e alla Camera, la Federazione FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) ha presentato altrettante M ...